تفاصيل اجتماع تريساكو مع حكام دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

اختتمت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة الإسباني فيرناندو تريساكو، اليوم الاثنين، اجتماعها العاشر بحكام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تفاصيل اجتماع تريساكو مع الحكام:

وحضر الاجتماع بجانب فيرناندو تريساكو، مدير دائرة الحكام السويسري مانويل نافارو وبمشاركة 44 حكمًا وحكمًا مساعدًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك وفقًا لموقع الاتحاد السعودي لكرة القدم.

واستمرت الاجتماعات بحضور تريساكو لمدة يومين تم خلالهما التركيز على تقنية حكم الفيديو المساعد VAR من خلال توزيع الحكام إلى 8 مجموعات والعمل على جهاز التقنية مع محاكاة حالات واقعية من المباريات من خلال التمارين بشكل مكثف.

وتمت مناقشة حالات الجولتين الـ12 و13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وإجراء عدة اختبارات في القانون وحالات الفيديو، كما أجرت اللجنة اختبار اللياقة البدنية، وذلك للوقوف على الحالة البدنية للحكام.

ترتيب دوري محمد بن سلمان:

على الجانب الآخر، جاء ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ13، كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ26 نقطة، وبفارق نقطة عن الشباب، ثم الأهلي بـ23 نقطة، يليه التعاون برصيد 21 نقطة، بالتساوي مع الاتحاد.

ويحتل أبها المركز السادس برصيد 20 نقطة، متساويًا مع الوحدة، وحل الاتفاق ثامنًا برصيد 18 نقطة، بالتساوي مع القادسية، ثم النصر والفتح بـ17 نقطة لكل منهما، ويتواجد الفيصلي في المركز الـ12 برصيد 14 نقطة.

ويقع الباطن في المركز الـ13 برصيد 13 نقطة، بالتساوي مع الرائد، ثم العين بـ10 نقاط، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 9 نقاط.

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