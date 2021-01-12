تفاصيل حوار حجازي مع بريجوفيتش في مباراة التعاون

المواطن - مروة نبيل

كشف المصري الدولي أحمد حجازي تفاصيل اللقطة الشهيرة مع زميله في فريق الاتحاد الصربي ألكسندر بريجوفيتش، خلال مباراة التعاون.

حجازي يكشف تفاصيل حواره مع بريجوفيتش:

وعلق المدافع المصري خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”، قائلًا: “بريجوفيتش من اللاعبين المحترمين للغاية المحترفين، عندما بدأت بالحديث معه لترك ركلة الجزاء تقبل الكلام”.

وتابع المدافع الاتحادي تصريحاته قائلًا: “الواقعة بدأت عندما ذهب الحكم ليرى الـVAR، وذهبت لأشرب مياه، وكان المدرب يطلب من رومارينيو تسديد ركلة الجزاء، ولم يسمعه أحد فطلب مني أن يُسدد رومارينيو”.

وأضاف أحمد حجازي حديثه قائلًا: “فذهبت إلى بريجوفيتش وأخبرته أن المدرب طلب ذلك، وهو تقبل الأمر ولم يقم بأي مشكلة وتفهم وجهة نظر المدرب وترك الكرة له، ورومارينيو كان يريد ترك الكرة له مرة أخرى ما يدل على الروح بين اللاعبين”.

وكانت الكاميرات قد التقطت حديث جانبي بين أحمد حجازي وبريجوفيتش قبل تنفيذ الأخير ركلة جزاء أمام التعاون في الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ما أثار تفاعلًا كبيرًا؛ ووصفته الجماهير بـ”القائد”.

فهد المولد وسلمان الفرج الأفضل:

وصرح المدافع المصري الدولي أن فهد المولد وسلمان الفرج هما أفضل اللاعبين السعوديين، مشيدًا في الوقت ذاته بأداء ثلاثي الاتحاد الأجنبي، مارسيلو غروهي، غاري رودريغيز ورومارينيو.

وأكد أنه لم يكن مشجعًا لنادي الاتحاد قبل الانضمام إلى صفوفه، إلا أنه كان يُتابع ويستمتع بفترة العميد الذهبية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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