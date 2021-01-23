تفاصيل رسالة واتساب قد تمنع دييغو كوستا من الانضمام للشباب

المواطن - محمد سمعه

لم يخفِ نادي الشباب مؤخرًا رغبته في ضم الإسباني دييغو كوستا، مهاجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني السابق، وهو ما أكده خالد البلطان رئيس النادي يوم السبت الماضي خلال حوار له مع قناة النادي عبر “اليوتيوب”.

ولكن وبشكل مفاجئ قال المدرب البرتغالي أندري فيلاش بواش المدير الفني لنادي أوليمبيك مارسيليا الفرنسي في تصريحات صحفية لصحيفة ماركا الإسبانية: إنه تواصل مع كوستا بعد فسخ عقده مع الأتلتيكو في محاولة منه للتعاقد معه لنادي الجنوب الفرنسي.

انتقال دييغو كوستا لـ مارسيليا قد يكون مزحة !

وأضاف مدرب مارسيليا أنه تلقى رسالة واتساب من رقم مجهول بالنسبة له تُفيد بأن المهاجم الإسباني يريد الانضمام إلى مارسيليا، حيث أشار بأنه شعر بأن الموضوع مزحة، لكنه تحمس للتواصل مع كوستا وإقناعه بالقدوم لـ مارسيليا.

وواصل فيلاش بواش قائلًا بأن كوستا يحصل على راتب سنوي قدره 16 مليون يورو، مما يجعل انضمامه لـ مارسيليا أمر في غاية السهولة.

صورة تُعبر عن تفاوض الشباب مع كوستا:

وفي وقت سابق، تداول رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، خلال الساعات القليلة الماضية صورة ظهر فيها دييغو كوستا مع رئيس نادي الشباب وبعض الأشخاص الآخرين، والمحتمل أن يكونوا الوسطاء في الصفقة.

وفي السياق ذاته، أكد مصدر بنادي الشباب لـ”كووورة”، أن الإدارة تواصلت مع دييغو كوستا وقدمت له عرضًا جديدًا، خاصة أن خالد البلطان يرى أن المهاجم الإسباني هو المناسب للفريق حاليًّا، لذلك يُصر على التعاقد معه.

وشدد على أن الأيام الماضية شهدت اتصالات عديدة مع مهاجم أتلتيكو مدريد السابق، لإقناعه بتمثيل الشباب خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى وجود تقدم بسيط في عملية المفاوضات، وتمنى الوصول إلى اتفاق.

وفسخ نادي الشباب عقد لاعبه السنغالي ماكيتي ديوب مؤخرًا، ليصبح هناك مكانًا آخر للاعب أجنبي، وتحلم الجماهير بضم صفقة مميزة بدلًا منه، خاصة أن البلطان رفع سقف الطموحات، بعد التعاقد مع الأرجنتيني إيفر بانيغا والبرتغالي فابيو مارتينيز.

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