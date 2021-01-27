تقرير أممي: إيران ترسل الأسلحة إلى ميليشيات الحوثي

المواطن - متابعة

أكد تقرير أعده خبراء الأمم المتحدة وعرض على مجلس الأمن، أن جهات وكيانات في إيران متورطة بإرسال أسلحة إلى ميليشيات الحوثي في اليمن.

وجاء في تقرير للخبراء المستقلين المراقبين لنظام العقوبات الخاصة باليمن، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”، الأربعاء أن “هناك كمية متزايدة من الأدلة التي تثبت أن أفرادًا أو كيانات من داخل إيران متورطون في إرسال أسلحة ومكوناتها إلى الحوثيين”، بحسب العربية.

وكانت وزارة الداخلية اليمنية أكدت الأسبوع الماضي، أن “نظام إطلاق الصواريخ لدى الحوثيين يقف وراءه خبراء إيرانيون ولبنانيون”.

أسلحة وصواريخ من إيران:

ولطالما أكدت الحكومة اليمنية أن إيران تدعم الميليشيات بالأسلحة والصواريخ، كما عرض تحالف دعم الشرعية في اليمن أكثر من مرة صواريخ أطلقها الحوثيون تظهر أن منشأها إيران.

ففي تحقيق أجرته لجنة عسكرية تابعة لوزارة الدفاع اليمنية، العام الماضي، كشفت معلومات عن نوعية وتركيبة الصواريخ التي استهدفت أحياء سكنية في مدينة مأرب، شمال شرقي البلاد. وأكدت النتائج في حينها أن تلك الصواريخ “إيرانية الصنع”، تم تهريبها إلى اليمن مجزأة، وتركيبها في صنعاء عن طريق خبراء صواريخ.

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