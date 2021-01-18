تقويم التعليم والمهندسين تناقشان تفعيل الاختبار المهني للمهندسين غير السعوديين

المواطن - واس

ناقشت هيئة تقويم التعليم والتدريب والهيئة السعودية للمهندسين اليوم تفعيل الاختبار المهني للمهندسين غير السعوديين الذي يأتي تماشياً مع توجيه وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل للهيئة السعودية للمهندسين بعقد اختبارات مهنية للعاملين غير السعوديين، بما يحقق حماية المجتمع وتقييم المؤهلات الأكاديمية والخبرات العملية العاملة داخل المملكة.

اجتماع تقويم التعليم والمهندسين:

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع رئيس الهيئة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان اليوم بالأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين المهندس فرحان بن حبيتر الشمري، وذلك في مقر هيئة تقويم التعليم بالرياض.

وأوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن الاختبارات ستُطبق أيضًا على المهندسين الجدد قبل دخولهم المملكة العربية السعودية من خلال المقارّ المحوسبة التابعة للهيئة وشريكها الإستراتيجي (بيرسون فيو) المنتشرة في مختلف دول العالم.

مذكرة تعاون:

يذكر أن الهيئتين وقعتا مذكرة تعاون العام الماضي 2020م تهدف إلى بناء المعايير المهنية الوطنية للمهن الهندسية التي تنظمها هيئة المهندسين، والمشاركة في عمليات بناء نظم التقويم والاعتماد البرامجي لبرامج البكالوريوس والدبلومات في التخصصات الهندسية بالجامعات السعودية، إضافة إلى جهات التدريب وفق معايير وأطر تحددها وتنظمها هيئة تقويم التعليم والتدريب، والمشاركة في عمليات التقويم والاعتماد الأكاديمي للبرامج التخصصية، وبناء الاختبارات المعرفية والعملية اللازمة لترخيص مزاولة المهن وتطويرها وتنفيذها، والتعاون في إعداد وتقديم الاختبارات المهنية لأعضاء الهيئة السعودية للمهندسين.

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