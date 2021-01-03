تمديد فتح بوابات سد وادي حلي لتصريف 5 ملايين م3 من المياه

المواطن - محمد الغبيشي- حلي

وافق وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، على إعادة فتح بوابات سد وادي حلي في منطقة مكة المكرمة لتصريف كمية 5 ملايين متر مكعب إضافية بهدف المساهمة في تلبية احتياجات المزارعين ورفع منسوب المياه في الآبار أسفل السد، وذلك بالتنسيق مع إمارة المنطقة والدفاع المدني والجهات ذات العلاقة.

ومنذ إطلاق فتح البوابات مطلع شهر ربيع الأول الماضي أصبح الوادي مقصد كثير من المتنزهين، ويشهد توافد الزوار من جميع المناطق، بالإضافة إلى رافد اقتصادي للمزارعين في زراعة أراضيهم الزراعية وإنتاج أجود الحبوب والثمار وكذلك تنمية أراضي المراعي والغابات المحيطة بالمجرى.

وأوضحت الوزارة أن السعة التخزينية للسد تبلغ 254 مليون متر مكعب، ويبلغ ارتفاعه 57 متراً، فيما يبلغ طوله عن القمة 384 متراً، ويبلغ طول 179 متراً، حيث زود بأربع بوابات للتصريف حسب مناسيب المياه.

وأنشئ سد وادي حلي في عام 1431هـ، ويعتبر من السدود المهمة في جنوب غرب المملكة، بمحافظة القنفذة في منطقة مكة المكرمة، ويعتبر من النوع الخرساني، وخصص لتأمين مياه الشرب، حيث أقيم عليه محطة تنقية لإمداد المياه لمدن (مكة المكرمة، القنفذة، الليث، محايل عسير)، بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ألف متر مكعب يومياً، وبإجمالي قدرة تصل إلى 36.5 مليون متر مكعب سنوياً.

ودعت الوزارة المواطنين، إلى الابتعاد عن مجرى الوادي، والتقيد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات.

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