تميم بن حمد يترأس وفد قطر في القمة الخليجية اليوم

المواطن - الرياض

يترأس أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وفد بلاده اليوم في القمة الخليجية التي تستضيفها العلا.

وقال الديوان الأميري: إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيترأس وفد دولة قطر للمشاركة في اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ستعقد اليوم الثلاثاء في محافظة العلا.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر أنه تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر اعتبارًا من مساء أمس الاثنين.

وأعلن أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد أجرى أنه اتصالًا بولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وتم التأكيد خلال الاتصال على لم الشمل والبدء بصفحة مشرقة.

وتستضيف السعودية القمة الخليجية الـ41 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي الثلاثاء في مدينة العلا.

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