توتنهام بوابة بيل لاستعادة بريقه

المواطن - مروة نبيل

بدأ الويلزي غاريث بيل في استعادة مستواه مع توتنهام هوتسبير، حيث ظهر بمستوى مميز في أول مباراة يخوضها مع الفريق كأساسي ضد ويكومب واندرارز.

بيل يستعيد بريقه

وشارك غاريث بيل في تشكيلة توتنهام الأساسية للمرة الأولى، منذ انضمامه إلى السبيرز قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني على سبيل الإعارة، ونجح في خطف الأنظار.

وعانى بيل مع ريال مدريد سواء بسبب الإصابات أو الابتعاد عن المشاركة بشكل أساسي، الأمر الذي أثر على لياقته التي تراجعت بشدة، قبل أن يصرح مدرب السبيرز، البرتغالي جوزيه مورينيو أن اللاعب الويلزي يعمل بجد ويستحق مكانًا أساسيًا.

وظهر بيل صاحب الـ31 عامًا، بشكل مميز فنيًا وبدنيًا في مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث سجل هدفًا أعاد فريقه إلى اللقاء مجددًا، كما قدم مستوى بدنيًا قويًا خلال أول 90 دقيقة كاملة يخوضها بقميص السبيرز.

توتنهام ضد ويكومب واندرارز

ولعب توتنهام ضد ويكومب واندرارز، مساء أمس الاثنين، ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، والتي انتهت بتحقيق السبيرز لفوز صعب بأربعة أهداف مقابل هدف.

وبدأت مباراة توتنهام ضد ويكومب واندرارز بضغط من السبيرز، إلا أن الفريق المنتمي إلى دوري الدرجة الثانية نجح في هز الشباك أولًا عند الدقيقة 25، قبل أن يُسجل غاريث بيل هدف التعادل عند الدقيقة 47.

وفي الوقت الذي كان الوقت الأصلي من المباراة يتجه إلى التعادل الإيجابي، سجل لاعبو السبيرز ثلاثية قاتلة عن طريق هاري وينكس في الدقيقة 86، وتانجوي ندومبيلي عند الدقيقتين 87 و93.

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