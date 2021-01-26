توتنهام يواجه إيفرتون في كأس الاتحاد الإنجليزي

المواطن - متابعة

تمكن فريق توتنهام هوتسبير من حجز مقعد في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما فاز برباعية مقابل هدف واحد على نظيره فريق ويكمب واندرز.

وسيواجه توتنهام فريق إيفرتون، في الدور المقبل، في أعقاب تأهل الأخير على حساب شيفيلد وينزداي، الذي يشارك في دوري الدرجة الأولى، بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي أقيم على ملعب جوديسون بارك، معقل التوفيز، واستطاع السبيرز، أن يقلب الطاولة على ويكمب، بعدما تأخر بهدف، لفوز بنتيجة 4-1، في المواجهة التي أقيمت مساء أمس الاثنين، ضمن مواجهات دور الـ32 من منافسات البطولة خلال الموسم الحالي 2020-2021.

وتقدم فريد أونيدينما، بهدف لفريق ويكمب واندرز، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي عند الدقيقة 25، إلا أن جاريث بيل، أحرز هدف التعادل لفريقه توتنهام ، في الدقيقة 45، قبل أن ينجح توتنهام في إحراز ثلاثة أهداف في شوط المباراة الثاني عن طريق كل من: هارى وينكس، وندومبيلي (هدفين) في الدقائق 68 و87 و90.

وتأتي هذه المباراة لنادي توتنهام قبل صدامه القوي والمثير مع ليفربول، المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والمقرر له في العاشرة مساء يوم الخميس المقبل.

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