توقعات بأمطار وغبار غدًا على هذه المناطق

المواطن - الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس ليوم غد الاثنين.

وتوقعت الأرصاد أن تنشط الرياح الشرقية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الواقعة ما بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع استمرار هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان، ومكة المكرمة تشمل السواحل منها، فيما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شرق ووسط وشمال المملكة.

وبالنسبة إلى درجات الحرارة المتوقعة غدًا فتصل أعلى درجة حرارة 30 درجة مئوية في جدة، فيما تصل أدنى درجة حرارة لـ3 درجات مئوية في طريف.

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