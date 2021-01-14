توقعات بانخفاض درجات الحرارة 5 مئوية بداية من اليوم

المواطن - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني أن يطرأ ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بمقدار من 3 إلى 5 درجات من مساء اليوم الخميس عما هي في اليومين السابقين.

كما توقع الحصيني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن تكون الأجواء معتدلة نهارًا باردة ليلًا ومن بداية الأسبوع القادم – إن شاء الله – يطرأ انخفاض في درجات الحرارة بمقدار من 3 إلى 5 على معظم المناطق.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح جنوبية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، تبوك والمدينة المنورة، ولا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (جبال اللوز، علقان والظهر) يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة.

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