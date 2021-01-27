تويتر تستحوذ على شركة Revue

المواطن - متابعة

كشفت شركة تويتر على صفقة جديدة، حيث استحوذت منصة التغريدات الشهيرة، على شركة “Revue” المتخصصة في النشرات البريدية.

وتعتبر شركة “Revue”، وهي هندية الجنسية متخصصة في تمكين الجمهور من إنشاء النشرات الإخبارية البريدية وتحقيق الدخل منها.

خدمة الكتاب والناشرين:

وقالت “تويتر” في مدونتها: إنها تهدف إلى خدمة الكتاب والناشرين بشكل أفضل بجانب التغريدات العادية.

وأشارت الشركة إلى أنها تسعى لتمكين الكتاب والناشرين من الوصول إلى جمهورهم ومشتركيهم بشكل أسهل وأوسع من خلال النشرات البريدية.

وقالت Revue: إنها ستستمر كشركة منفصلة بذاتها، كما ستتيح الخدمة الاحترافية منها بشكل مجاني بعد الاستحواذ.

لكن لاحقًا ربما ستتيح لمتابعي الكتاب والناشرين إمكانية الاشتراك بنشراتهم البريدية عبر المنصة مباشرة للحصول على محتوى متخصص أكثر وأشمل.

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