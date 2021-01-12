تويتر يوقف أكثر من 70 ألف حساب تابع لأنصار ترامب

المواطن - متابعة

قال موقع تويتر إنه أوقف منذ يوم الجمعة أكثر من 70 ألف حساب كانت مكرسة في الأساس لمشاركة محتوى حركة “كيو أنون” اليمينية الداعمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي تؤمن بنظريات المؤامرة، وذلك بعد أعمال العنف التي شهدتها واشنطن الأسبوع الماضي عندما اقتحم أنصار ترامب مبنى الكونغرس (الكابيتول).

وقال تويتر على مدونته، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين: “نظرا للأحداث العنيفة في واشنطن العاصمة وزيادة خطر حدوث ضرر، بدأنا وبشكل نهائي وقف آلاف الحسابات المكرسة في الأساس لمشاركة محتوى كيو أنون بعد ظهر يوم الجمعة”.

وأضاف الموقع: “كانت هذه الحسابات تشارك في نشر محتوى ضار يتعلق بكيو أنون على نطاق واسع، وكانت مكرسة أساسا لبث نظريات المؤامرة هذه عبر الخدمة”.

وكان موقع تويتر قد قال، يوم الجمعة، إنه سيوقف وبشكل دائم الحسابات التي تروج لمحتوى “كيو أنون” ونظريات المؤامرة، بحسب ما نقلت “رويترز”.

وأدى اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكابيتول، الأسبوع الماضي، إلى تأجيل التصديق على فوز جو بايدن في الانتخابات.

أعلنت شركة تويتر، في وقت سابق، إيقاف الحساب الرسمي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهائيا “خوفا من خطر إثارة مزيد من العنف”.

وقالت الشركة في بيان: “بعد المراجعة الدقيقة للتغريدات الأخيرة لحساب دونالد ترامب والظروف المحيطة بها، أوقفنا الحساب نهائيا بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف”.

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