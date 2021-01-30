جاريث بيل منقذ توتنهام الجديد

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن اللاعب الويلزي جاريث بيل قد يكون المنقذ الجديد لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وذلك بعد إصابة المهاجم الإنجليزي هاري كين في لقاء ليفربول بالجولة العشرين من الدوري الإنجليزي وغيابه عن النادي اللندني لمدة أسابيع مقبلة.

وربما يفكر البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب السبيرز في الدفع بجاريث بيل في مركز المهاجم الصريح، حيث يكون أحد الحلول المتاحة أمام المدرب البرتغالي المخضرم.

موعد المباراة المقبلة للسبيرز بالبريميرليج:

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الكروي الأول بنادي توتنهام هوتسبير لخوض مباراته المقبلة بالجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي ضد نادي برايتون.

وستُقام المباراة بين الفريقين غدًا الأحد في تمام العاشرة والربع مساءً بتوقيت المملكة على ملعب فالمر معقل فريق برايتون.

ويسعى السبيرز للفوز على برايتون والوصول للنقطة رقم 36 والصعود للمركز الخامس في جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي، بشرط خسارة فريق ويست هام يونايتد من فريق ليفربول غدًا الأحد.

وكانت قمة توتنهام وليفربول انتهت بفوز الريدز بثلاثية لهدف، وذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2020/ 2021.

أحداث مباراة توتنهام ضد ليفربول:

وكان الشوط الأول من اللقاء اتسم بالندية والقوة من جانب لاعبي ليفربول الذين بحثوا عن إحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى؛ بسبب عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وشهد الشوط الأول إصابة هاري كين مهاجم السبيرز، حيث لم يستطع هز شباك ليفربول. وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة، تمكن اللاعب البرازيلي روبيرتو فيرمينيو في إحراز الهدف الأول لليفربول بالدقيقة الـ47 بعد تمريرة متقنة من زميله السنغالي ساديو ماني. وانتهى الشوط الأول بتقدم ليفربول على السبيرز بهدف. وفي الشوط الثاني نجح ليفربول في مباغتة توتنهام ليتمكن اللاعب ألكسندر أرنولد من إحراز الهدف الثاني للريدز عبر تصويبة قوية بالدقيقة الثامنة والأربعين. وبعد الهدف الثاني لـ ليفربول، عاد توتنهام وقلص الفارق عبر اللاعب بيير هوبيرج في الدقيقة الخمسين من تصويبة مخادعة. وواصل الريدز تألقه ليُضيف ماني الهدف الثالث لليفربول بالدقيقة الـ65 بعد خطأ قاتل من مدافع السبيرز. وبعد نهاية مباراة السبيرز وليفربول بفوز الريدز بثلاثية، أصبح رصيد ليفربول 37 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد السبيرز عند 33 نقطة بالمركز السادس.

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