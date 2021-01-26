جاكيت محمد بن سلمان نفد من المتجر بعد إقبال غير مسبوق على شرائه

المواطن - الرياض

نال جاكيت ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إعجاب الملايين على منصبات التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعد ظهوره الأخير بالجاكيت في اجتماع مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة.

فرانك ناماي:

وتصدر اسم العلامة التجارية البريطانية “فرانك ناماي”، قائمة الأسماء الأكثر بحثًا، وذلك بعد ظهور الأمير محمد بن سلمان في اجتماع الإعلان عن إستراتيجية صندوق الاستثمارات، وهو مرتدٍ جاكيت دون أكمام من هذه العلامة التجارية، حيث تسابق المواطنون والمقيمون للبحث عن تفاصيل السترة وسعرها وطرق شرائها.

نفاد جاكيت ولي العهد:

وبسبب التهافت غير المسبوق على شراء جاكيت ولي العهد من المتجر الإلكتروني، تسبب ذلك بعطل للموقع وتوقفه؛ بسبب كثرة الطلب، حيث نفد الجاكيت من المتجر.

سعر جاكيت محمد بن سلمان:

وبالنسبة إلى سعر جاكيت ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من براند Franck Namani فهو يبلغ حوالي 25 ألف ريال سعودي، وبحسب المعلومات المتاحة على المتجر انتهت جميع مقاسات السترة وألوانها بشكل قياسي خلال يوم واحد.

اعتماد إستراتيجية صندوق الاستثمارات:

ووافق مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أمس على اعتماد إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة.

وقال ولي العهد: “تأتي الإستراتيجية الجديدة لتمثل مرتكزًا رئيسيًّا في تحقيق طموحات وطننا الغالي نحو النمو الاقتصادي، ورفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة، حيث سيعمل الصندوق خلال السنوات القادمة على مستهدفات عديدة من أهمها؛ ضخ 150 مليار ريال سنويًّا على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي بشكل تراكمي. كما يستهدف الصندوق بنهاية 2025 بأن يتجاوز حجـم الأصول 4 تريليونات ريال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.

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