جامعة الملك سعود: أكثر من 60 ألف طالب انتظموا بالشعب الدراسية بالفصل الأول

المواطن - سلمان آل مقرح - أبها

كشفت جامعة الملك سعود، ممثلة بعمادة التعاملات الإلكترونية والاتصالات، تقريرها الفصلي عن الجهود والإنجازات التي حققتها خلال الفصل الدراسي الأول لعام 2021م.

واشتمل التقرير على عدد من المحاور والتحديات، تضمنت الأهداف والرؤيا والرسالة وملامح التحديات والأخبار ودعم التعليم والتدريب والعمل عن بعد والنظرة المتسقبلية.

أرقام جامعة الملك سعود:

وذكر التقرير أن عدد أعضاء هيئة التدريس المرتبطين بالشعب الدراسية بلغ 5060 وعدد الطلاب المنتظمين 63891، فيما بلغ عدد المقررات الدراسية 5407 وعدد الشعب 24886.

وتضمن التقرير أيضًا معدلات استخدام نظام الفصول الافتراضية عن عدد الجلسات التي تم إنشاؤها والجلسات الافتراضية المتفاعل معها والجلسات المسجلة وعدد الحاضرين لها وكذلك إجمالي عدد الساعات حيث بلغ إجمالي الطلاب المشاركين على نظام الفصول الافتراضية 50355 بنسبة 78% من إجمالي الطلاب المسجلين على الشعب، فيما بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس الذين دخلوا على هذا النظام 2933 بنسبة 58%.

نظام إدارة التعليم:

وبلغ إجمالي الطلاب الذين دخلوا على نظام إدارة التعلم 60377 بنسبة 94.5% من عدد الطلاب المسجلين على الشعب، بينما بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس 4358 بنسبة 86%، ومن ضمن الجهود التي تحققت الزيادة النسبية في استخدام نظام إدارة التعلم وانخفاض معدل الأعطال، وتوفير بدائل للفصول الافتراضية وعملها بكفاءة، وتوفير الوسائل التوعوية لمستخدمي أنظمة التعليم عن بعد، وتوفير الدعم الفني بقنواته المختلفة، وكذلك تدريب أعضاء هيئة التدريس والطلاب على التعليم عن بعد وتطبيقاته، و بلغ عدد الذين حصلوا على شهادة التدريب 15336 من إجمالي عدد الملتحقين بالدورات 55452 بمعدل دخول 2551 على المنصة شهريًّا.

الجدير بالذكر أن العمادة منذ بداية تعليق العمل بسبب جائحة كوفيد-19 قامت بتوفير الوسائل التي من شأنها ضمان عدم تأثر العمل الإداري الجامعي غير التعليمي والمحافظة على كفاءة عمل البوابة الموحدة للخدمات الإدارية بالجامعة باتخاذها العديد من الإجراءات.

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