جامعة بيشة تكمل استعداداتها لبدء الفصل الدراسي الثاني

المواطن - بيشة

أكملت جامعة بيشة استعداداتها وجاهزيتها لبدء الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1442هـ في جميع المراحل الدراسة في الدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا، بعد صدور التوجيهات السامية باستمرار التعليم عن بعد في التعليم الجامعي للفصل الثاني للمقررات النظرية، وحضوريًّا للمقررات العملية والتدريبية، حتى الأسبوع العاشر بما يضمن صحة وسلامة الجميع.

وتفقد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن محسن صفحي الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية وجاهزية المعامل والقاعات وأروقة الجامعة واستعدادات عمادة التعليم الإلكتروني لعودة الطلبة إلى القاعات الافتراضية.

تجهيز الكليات والمعامل

وأكد أن الجامعة عملت على تجهيز الكليات والمعامل وفق الاحترازات الوقائية فيما يخص حضور طلبة التخصصات العملية والتدريبية، ووفرت عددًا من وسائل التواصل الإلكترونية لتلقي الاستفسارات والاقتراحات وحل المشكلات، كما أعدت برنامجًا افتراضيًا لتهيئة الطلبة للفصل الثاني يومي الأحد والاثنين من الأسبوع الأول.

وأوضح رئيس الجامعة أن الجامعة حرصت على توفر مقومات البنية التحتية المتطورة للتعليم عن بُعد بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة بمتابعة معالي وزير التعليم ونائبه للجامعات والبحث والابتكار. منوهًا بالدور الكبير الذي تبذله عمادة التعلم الإلكتروني ومنسوبوها لضمان سير العملية التعليمية بما يحقق أعلى المعايير المحلية والعالمية للجودة.

اكتمال الجداول الدراسية

من جانبها أنهت عمادة القبول والتسجيل بناء الجداول الدراسية وفق شروط وضوابط التعلم عن بعد والعودة الآمنة. مشيرة إلى أنه تم اكتمال الجداول الدراسية وتسجيل الطلاب والطالبات للفصل الثاني، مع إتاحة خاصية الحذف والإضافة على الخدمات الإلكترونية في النظام الأكاديمي للعمادة، وكذلك تسكين وتوزيع العبء التدريسي بين أعضاء هيئة التدريس لبرامج البكالوريوس والدبلوم بعد التنسيق مع الكليات.

كما قامت الكليات العلمية بتنفيذ خطة الدراسية الآمنة من خلال الالتزام وتطبيق جميع الضوابط في إعداد الجداول بما يضمن صحة وسلامة الطلاب والطالبات، وتحويل المقررات النظرية إلى فصول افتراضية تدرس عن بعد، وتدريس المقررات العملية والسريرية حضوريًا مع تطبيق جميع الاحترازات بما في ذلك التباعد الجسدي بحيث تكون سعة القاعات والمعامل ٥٠ بالمائة؜ من السعة الفعلية، كما تم تقسيم الشعب بما يتناسب مع الظروف الحالية، والتأكد من تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية وتوفير كامل متطلبات وسائل السلامة مثل: الكمامات والمعقمات وأجهزة قياس الحرارة.

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