جامعة نجران تعلن التقويم الدراسي للفصل الثاني

المواطن - واس

أعلنت جامعة نجران ممثلة في عمادة القبول والتسجيل ، التقويم الدراسي للفصل الثاني من العام الجامعي الحالي 1442/1441 هـ، الذي يتضمن جميع المواعيد الأكاديمية للطلبة وأعضاء هيئة التدريس.

وأوضح وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري، أن التقويم شامل لكل ما يتطلبه طلاب وطالبات الجامعة من عمليات متمثلة في التحويل الداخلي والخارجي، وطلبات إعادة القيد والزائر والتأجيل، إضافةً إلى موعد طرح الجداول الدراسية ، مؤكداً أن الجامعة حددت تاريخ الـ26 من الشهر الجاري موعداً لبدء استقبال الطلبات وفقاً للتقويم الدراسي.

وأشار الدكتور العمري إلى أن جميع العمليات يتم إدخالها إلكترونياً عبر البوابة الإلكترونية، وذلك استمراراً للتحول الإلكتروني الذي بادرت الجامعة في تأسيسه منذ سنوات تسهيلاً على الطلاب والطالبات.

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