جدارة وطريقة التقديم على و #ظائف #النيابة

المواطن - الرياض

أعلنت النيابة العامة عن بدء التقديم على 671 وظيفة إدارية للرجال والنساء، اليوم الأحد، عبر جدارة.

طريقة التقديم عبر جدارة:

1- الدخول على نظام التوظيف جدارة والتأكد من صحة البيانات، وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض؛ ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، مع العلم سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق في حال الترشيح.

2- تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.

ويمكن التقديم عبر جدارة من خلال الرابط التالي (من هنا).

ودعت النيابة الخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) من المرتبة (الرابعة) وحتى المرتبة (الثامنة) للتقديم على الوظائف عبر جدارة.

ويمكن الاطلاع على التفاصيل من خلال الرابط التالي هنا.

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