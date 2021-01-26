جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان بعد الجولة الـ15

المواطن - مروة نبيل

واصل الهلال تصدر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد نهاية منافسات الجولة الـ15 والدور الأول، والذي شهد ظهور الاتحاد بشكل مميز، فيما نجح النصر في تصحيح مساره بعد البداية المخيبة.

6 انتصارات وتعادلان في الجولة الـ15

وأُقيمت منافسات الجولة الـ15 على 3 أيام، حيث انطلقت بمواجهة أبها ضد القادسية، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي، فيما تجاوز الرائد عقبة الفتح بثنائية دون رد، وتعادل الاتحاد والنصر بهدف لكل منهما، وفاز الأهلي على الاتفاق بنتيجة 2/1.

واُستكملت مباريات الجولة الـ15، أمس الاثنين، بـ3 مواجهات، حيث نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في الفوز على ضمك بثلاثية مقابل هدف، وتعادل الفيصلي مع الهلال، وتجاوز الشباب عقبة الوحدة بنتيجة 4/2.

وفي ختام مواجهات الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن ضد نظيره العين اليوم، وانتهت المباراة، قبل قليل، بفوز السماوي بهدفين مقابل هدف.

جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان

وجاءت جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ15 والدور الأول، كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ30 نقطة، وبفارق نقطة عن الشباب والأهلي أصحاب المركزين الثاني والثالث، ثم الاتحاد رابعًا بـ25 نقطة.

وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون خامسًا برصيد 24 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن النصر، الاتفاق وأبها أصحاب المراكز السادس والسابع والثامن، ثم القادسية برصيد 20 نقطة، بالتساوي مع الوحدة صاحب المركز العاشر.

ويتواجد الفتح في المركز الـ11 برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطتين عن الباطن، الفيصلي والرائد أصحاب المراكز الـ12 و13 و14، ثم ضمك برصيد 12 نقطة، ويتذيل العين جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط.

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