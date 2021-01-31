جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان بعد الجولة الـ16

المواطن - مروة نبيل

استغل الشباب تأجيل مباراة الهلال، وخطف صدارة جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، بعد نهاية منافسات الجولة الـ16، والتي شهدت هزيمة الاتحاد، فيما تعثر الأهلي بالتعادل ضد الباطن.

3 انتصارات و3 تعادلات في الجولة الـ16:

وأُقيمت منافسات الجولة الـ15 على يومين، حيث انطلقت بمواجهة الفيصلي ضد التعاون، والتي انتهت بالتعادل السلبي، فيما تجاوز الشباب عقبة أبها بثلاثية أهداف مقابل هدفين، ونجح الاتفاق في الفوز على الاتحاد بهدفين دون رد.

واستُكملت مباريات الجولة الـ16، اليوم الأحد، بـ3 مواجهات، حيث نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في الفوز على ضمك بنتيجة 4/ 2، فيما تعادل القادسية مع الوحدة، والأهلي مع الباطن بالنتيجة ذاتها بهدفين لكل فريق.

وتم تأجيل مباراتي العين ضد الهلال، والفتح مع النصر في دوري محمد بن سلمان للمحترفين إلى يوم الثلاثاء الموافق 9 فبراير المقبل بسبب مواجهة كأس بيرين للسوبر السعودي، مساء أمس السبت، وانتهت بفوز العالمي بنتيجة 3/ 0، ليتوج باللقب.

جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان:

وجاء جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ16، كالتالي؛ الشباب في الصدارة بـ32 نقطة، وبفارق نقطتين عن الهلال والأهلي أصحاب المركزين الثاني والثالث، ثم التعاون رابعًا بـ25 نقطة.

وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خامسًا برصيد 25 نقطة، وبفارق نقطة عن الاتفاق، النصر، القادسية، الوحدة وأبها أصحاب المراكز من السادس وحتى العاشر، ثم الرائد برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطة عن الفتح صاحب المركز الـ12.

ويتواجد الفتح في المركز الـ12 برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطة عن الباطن والفيصلي أصحاب المركزين الـ13 و14، ثم ضمك برصيد 12 نقطة، ويتذيل العين جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط.

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