جستنيه: الاتحاد مع كاريلي مكانك سر!

المواطن - مروة نبيل

أبدى الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه استياءه من تذبذب مستوى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة مدربه البرازيلي فابيو كاريلي.

جستنيه ينتقد مدرب الاتحاد:

وتحدث جستنيه عن المدير الفني البرازيلي قائلًا: “بعض جماهير العميد تطالب إدارة نادي الاتحاد الجلوس مع المدرب كاريلي لتغير قناعاته وتقديم جهد تدريبي أفضل مع اظهار قدراته في توظيف اللاعبين وطلبات أخرى”.

وتابع حديثه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “مع احترامي لهذه الجماهير أقولها بصراحة المدرب لن يتغير ولن يغير قناعاته خذوها مني الاتحاد مع كاريلي مكانك سر!”.

العميد يخسر ضد الاتفاق:

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بالعميد ضد الاتفاق، مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلا أنه لم يظهر بالمستوى المتوقع وخسر بهدفين دون رد.

وتجمد رصيد العميد عند 25 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق إلى 24 نقطة في المركز السادس.

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