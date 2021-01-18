جستنيه عن عبدالله الحمدان: سيجد فرصته في الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

أعرب الناقد الرياضي عدنان جستنيه عن تمنياته بانضمام مهاجم الشباب، عبدالله الحمدان، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

جستنيه يتمنى انضمام عبدالله الحمدان للاتحاد:

وقال جستنيه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “لو لم تكن الكفاءة المالية عائقًا تمنع التعاقد مع لاعب محلي لتمنيت عبدالله الحمدان لاعبًا اتحاديًّا”.

وتابع: “والد اللاعب تربطه علاقة متميزة بالعضو الذهبي نواف المقيرن والذي استعان به كمستشار في فترة رئاسته الاتحاد، الآتي يحتاج لاعبًا في هذا السن وسيجد فرصته أكثر بالاتحاد”.

وكان رئيس لجنة الكفاءة المالية، عبدالله كبوها، قد أعلن أن النصر هو أعلى نادٍ عليه ديون بقيمة 76 مليون ريال، يليه نادي الاتحاد بواقع 52 مليون ريال، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الحمدان يرفض تجديد عقده مع الشباب:

وسيدخل عبدالله الحمدان الفترة الحرة من عقده، اليوم الاثنين، والتي تسمح له بالتوقيع لأي نادٍ دون الحصول على موافقة ناديه، ليستطيع الانتقال إلى أي فريق في صفقة انتقال حر بعد نهاية الموسم، ورفض العرض الشبابي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكشف رئيس نادي الشباب، خالد البلطان، تفاصيل المفاوضات مع الحمدان، مؤكدًا أنه تقدم بعرض يُقدر بـ5 ملايين، وطلب اللاعب 7 ملايين، قبل أن يرفع مطالبه إلى 10 ملايين ريال للموسم الواحد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

شارك الخبر