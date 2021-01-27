جستنيه للنصراويين: لماذا تحدث ماجد عبدالله الآن ؟!

المواطن - مروة نبيل

أكد الناقد الرياضي عدنان جستنيه، أن أسطورة العالمي والكرة السعودية، ماجد عبدالله لا يتحدث من أجل تصفية الحسابات، موجهًا تساؤلًا للنصراويين عن توقيت تصريحاته حاليًا.

جستنيه ينصح النصراويين الأوفياء

وعلق عدنان جستنيه على تصريحات ماجد عبدالله قائلًا: “لماذا تحدث الأسطورة الآن؟.. ولماذا اختار هذا التوقيت بالذات؟ من يعرف ماجد يدرك تمامًا أنه لم يتحدث من فراغ أو من أجل تصفية حسابات”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “من كان ومازال له تاريخ مضيء ومشرق، فتاريخه هو الذي يتحدث عنه، فهل وصلت الرسالة للنصراويين الأوفياء ابحثوا ونقبوا وفق الأحداث الأخيرة لماذا تحدث الأسطورة؟”.

ماجد عبدالله يُثير الجدل بتصريحاته

وكان ماجد عبدالله قد أكد تحفظه على سلوك حسين عبدالغني داخل الملعب، وقال: “سلوكه كلاعب؛ غير جيد، وكان به مشاكل كثيرة، ولكن خارج المستطيل الأخضر لا أدري كيف سلوكه، لم أتعامل معه خارج الملعب حتى أعرف سلوكه، ولكن الآن لا أدري عنه”.

وشدد على احترامه لحسين عبدالغني كلاعب خدم النادي، إلا أن سلوكياته والمشاكل التي كانت تحدث يعرفها الجميع، مشيرًا إلى أن النصر لديه العديد من اللاعبين القدامى الذين يستطيع خدمته في هذا المنصب، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

كما دافع ماجد عبدالله عن مهاجم النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله الذي يُعاني من تراجع المستوى خلال الموسم الرياضي الحالي، مؤكدًا أن تراخي الإدارة والمدرب السبب في ذلك، ويمكن الاطلاع على تصريحاته عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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