جستنيه يُوضح أهم 5 قرارات لـ إدارة الاتحاد ساهمت باستفاقة الفريق

المواطن - محمد سمعه

كشف الناقد الرياضي عدنان جستنيه عن أهم 5 قرارات اتخذتها إدارة نادي الاتحاد ساهمت في استفاقة الفريق الكروي الأول وعودته لتحقيق نتائج إيجابية من جديد.

وغرد جستنيه قائلًا: “أهم القرارات التي اتخذتها إدارة أنمار الحائلي مستجيبة لما طالبت به في تغريداتي وهمس الحقيقة وبقناة 24 الرياضية، أولًا إقالة المدرب تين كات وثانيًا إقالة الجهاز الإداري بقيادة أسامة المولد وثالثًا التعاقد مع المدرب فابيو كاريلي ورابعًا تعيين حامد البلوي مديرًا تنفيذيًا وخامسًا التعاقد مع أحمد حجازي وعودة غاري رودريغيز”.

العميد يصعد لنهائي البطولة العربية

وكان العميد ضمن تأهله لنهائي البطولة العربية بعد إقصاء نادي الشباب من دور نصف النهائي، كما يحتل المركز الرابع حاليًا في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد الفوز على نادي ضمك بالجولة الثانية عشرة.

غروهي لن يُغادر الاتحاد

وفي وقت سابق، تحدثت تقارير صحفية برازيلية عن حقيقة اقتراب الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي حارس الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، من الانضمام لنادي فلامنجو البرازيلي خلال الفترة المقبلة.

ويُقدم غروهي مستويات مميزة مع العميد منذ الانضمام له في يناير 2019 قادمًا من نادي غريميو البرازيلي.

وحسمت صحيفة bolavip البرازيلية الأمر حيث أكدت أن غروهي خارج حسابات نادي فلامنجو خلال الفترة المقبلة.

وسيكون من الصعب على العميد التفريط في غروهي المرتبط بعقد مع الفريق ينتهي في عام 2022.

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