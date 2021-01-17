جوارب كامالا هاريس تجتاح الإنترنت.. كم يبلغ ثمنها؟

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

انتشرت جوارب كامالا هاريس التي يفصلها أيام قليلة عن أداء اليمين الدستورية كأول نائبة رئيس امرأة عبر الإنترنت، بعد تداول مقطع فيديو لها عبر TikTok شوهد عشرات الملايين من المرات.

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ونشرت ابنة أخت نائبة الرئيس المنتخب جو بايدن، مينا هاريس، مقطع الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي، والتقطت أعين المستخدمين جوارب كامالا هاريس التي جاءت بألوان غير متناسقة مع ملابسها.

سعر جوارب كامالا هاريس

وذكرت مجلة Glamour أن الجوارب الزرقاء والبيضاء التي ارتدتها كامالا في الفيديو من إنتاج شركة تسمى Gumball Poodle، وهي شركة أمريكية تبيع الجوارب بسعر 13 دولارًا على موقعها على الإنترنت.

ولم تكن ألوان الجوارب أو سعرها هو فقط ما لفت انتباه متابعي مواقع التواصل الاجتماعي بل أيضًا ما كُتب عليها وكان عبارة عن جملة: المستقبل أنثى.

وزاد الطلب على جوارب كامالا هاريس وهو ما أدى الشركة إلى أن تعلن أنها قد تواجه بعض التأخير المؤقت في الشحن.

وحتى الآن، تمت مشاهدة الفيديو أكثر من 15.3 مليون مرة، وفي بداية المقطع كانت كامالا هاريس تتحدث إلى شخص آخر عندما بدأت مينا في التحدث قائلًا: خالتي، لقد جئت لك بهدية، إليكِ جرة نعناع بنكهة الخوخ Im-peach-mints.

واستغرق الأمر من هاريس ثانية لمعالجة النكتة التي تحتوي على تلاعب بالألفاظ باللغة الإنجليزية يعني العزل impeachment، في إشارة إلى عزل ترامب، قبل أن تنفجر في الضحك مع انتهاء الفيديو.

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