جو بايدن عقب أداء اليمين الدستورية: سنكتب فصلًا جديدًا في تاريخ أمريكا

ألقى جو بايدن كلمة بعد أدائه اليمين الدستورية وتنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة في العاصمة واشنطن اليوم الأربعاء، وهو الرئيس الـ46 لأمريكا.
وقال جو بايدن: “أدعو الأمريكيين إلى الوحدة في وجه التحديات المشتركة ومنها الجائحة والتطرف”.
فيديو | #جو_بايدن: ما زال أمامنا الكثير من العمل الذي سنقوم به في #الولايات_المتحدة_الأمريكية#الإخبارية pic.twitter.com/A691z4feZB
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 20, 2021
وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بمحاربة العنصرية، وقال: “نمر بمرحلة حرجة والوحدة هي السبيل للمضي قدمًا”.
وأضاف جو بايدن: “دعونا نطوي الصفحة ونتجاوز خلافاتنا ونصغي لبعضنا البعض، ويجب أن تصبح الولايات المتحدة أفضل مما هي عليه الآن”.
فيديو | #جو_بايدن: سنكتب فصلاً جديداً في تاريخ #الولايات_المتحدة_الأمريكية#الإخبارية pic.twitter.com/8Pzdebb9bL
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 20, 2021
وقال: “يجب ألا تؤدي الخلافات إلى الانقسام، وأتعهد بأن أكون رئيسًا لجميع الأمريكيين”.
وأكد جو بايدن خلال كلمته أن أمريكا ستستعيد شراكاتها لمحاربة التحديات الجديدة، وستعود للتواصل مع العالم.