جو بايدن.. ماذا قال في أول تغريدة له كرئيس لأمريكا؟

المواطن - متابعة

كتب الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، أول تغريدة له كرئيس للبلاد، وذلك بعد نصف ساعة تقريبًا من انتهائه من كلمته الأولى كرئيس للبلاد بعد مراسم التنصيب.

وقال جو بايدن على حسابه الريائسي بموقع تويتر: “إنه لا يوجد وقت نضيعه عندما يتعلق الأمر بمعالجة الأزمات التي نواجهها. لهذا السبب، أتوجه اليوم إلى المكتب البيضاوي للعمل بشكل صحيح لتقديم إجراءات جريئة وإغاثة فورية للعائلات الأمريكية”.

جو بايدن والديمقراطية:

وجاءت التغريدة بعد كلمة بايدن، التي شدد فيها على أهمية الديمقراطية قائلًا: “هذا هو يوم أمريكا، هذا هو يوم الديمقراطية، أمريكا اختبرت، وكانت على قدر التحدي، نحن نحتفل بالديمقراطية اليوم، ورغبة الشعب تم سماعها اليوم، الديمقراطية ثمينة، واليوم انتصرت الديمقراطية”.

قضايا وملفات مهمة:

كما تطرق جو بايدن للقضايا والملفات الأهم بالنسبة له في الولايات المتحدة، مبتدئًا بقضية فيروس كورونا الذي أودى بحياة 400 ألف أمريكي.

وبعدها تحدث بايدن عن عدد من الوعود والأهداف التي يسعى لتحقيقها كرئيس للبلاد، والتي يحتاج فيها لوحدة الشعب كي يساعدوه على تحقيقها.

بايدن يذرف الدمع:

وكان بايدن قد وصل الليلة الماضية إلى واشنطن قادمًا من ديلاوير استعدادًا لحفل تنصيبه خلفًا للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وفور وصوله، أحيا بايدن ذكرى 400 ألف أمريكي حصد أرواحهم لغاية اليوم فيروس كورونا المستجدّ، وذلك خلال حفل قصير أقيم أسفل نُصب أبراهام لنكولن التذكاري، بمشاركة زوجته جيل ونائبته كمالا هاريس وزوجها دوغ إيمهوف.

وقبلها بساعات، لم يتمكّن بايدن من حبس دموعه، خلال كلمة ألقاها قبل مغادرته ويلمينغتون، مقر إقامته في ولاية ديلاوير، حيث حيّا ذكرى ابنه الراحل بو قبيل توجّهه إلى واشنطن.

وقال بايدن: “اعذروني لتأثري، عندما سأموت ستكون ديلاوير محفورة في قلبي”، مضيفًا: “أمر واحد يؤسفني، هو أنه ليس هنا، لأنه كان من المفترض أن نكون نحن من يقدّمه بصفته رئيسًا”.

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