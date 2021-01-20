جو بايدن يتجه إلى البيت الأبيض وترامب يغادر واشنطن

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يستعد الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بداية مراسم التنصيب الرسمي التي تشتمل على العديد من الإجراءات أهمها أداء القسم الرئاسي.

بايدن يستعد للتنصيب وترمب يغادر واشنطن#العربية pic.twitter.com/TBiyBrZQSH — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) January 20, 2021

جو بايدن في قداس رفقة أعضاء الكونغرس

وقبيل التوجه إلى البيت الأبيض شارك جو بايدن في قداس رفقة عدد كبير من نواب الكونغرس الأمريكي وبعد انتهاء القداس سوف يتوجه بايدن مباشرة إلى البيت الأبيض الذي غادره ترامب على أمل العودة مجددًا في وقت قريب حسب قوله.

ترامب يغادر واشنطن

وفي الأثناء التي يستعد فيها بايدن لدخول البيت الأبيض لأول مرة كرئيس للولايات المتحدة كان الرئيس السابق دونالد ترامب قد ترك البيت الأبيض من الحديقة الخلفية بصحبة السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب.

وتم نقل ترامب وزوجته على متن مروحية من البيت الأبيض إلى قاعدة أندروز الجوية حيث أقلته طائرة رئاسية إلى فلوريدا حيث سيقيم هناك.

ترامب يعد مؤيديه بالعودة

وألقى ترامب كلمة قبل مغادرة البيت الأبيض ودع فيها الشعب الأمريكي العظيم متمنيًا ألا تكون فترة الغياب عن البيت الأبيض طويلة.

وأشاد ترامب بنائبه مايك بنس وبعدد من أعضاء مجلس الشيوخ ذوي الأغلبية الجمهورية مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة حققت تقدمًا على كافة الأصعدة خلال السنوات الأربعة الأخيرة.

ترامب يغيب عن تنصيب بايدن

وسيصبح دونالد ترامب أول رئيس للولايات المتحدة يغيب عن حفل تنصيب خليفته منذ أندرو جونسون الذي كان يقود البلاد في فترة بين 1865 و1869 فيما سيشارك نائب ترامب في فعاليات تنصيب بايدن اليوم.

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