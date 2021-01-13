حادث يُجبر كورنيخو على الانسحاب من داكار 2021

المواطن - مروة نبيل

انسحب التشيلي خوسيه أغناسيو كورنيخو متصدر منافسات رالي داكار 2021 في فئة الدراجات النارية من السباق العالمي المقام في السعودية، اليوم الأربعاء.

كورنيخو على الانسحاب من داكار 2021

وخضع كورنيخو لمُعاينة طبية بعد اجتيازه خطّ نهاية المرحلة الخاصة العاشرة، وذلك للتأكد من سلامته بعد حادثة سقوطه خلال المرحلة عند الكيلومتر 252.

وبدأ كورنيخو مرحلة اليوم في داكار 2021 مُتصدِّرًا للترتيب العام المؤقت لفئة الدرّاجات النارية، إلا أن هذه الحادثة أجبرته على الانسحاب، بعد خضوعه لفحص طبي وبسبب مخاوف من إصابته بارتجاج.

وتصدر السائق التشيلي كورنيخو بفارق 11 دقيقة عند بداية منافسات رالي داكار 2021 اليوم، قبل أن ينسحب، لتنحصر المُنافسة حاليًا بين حامل اللقب ريكِّي برابِك والأرجنتيني كيفِن بِنافيدِس.

رالي داكار السعودية 2021

واستضافت السعودية النسخة 42 من الرالي، وتُعتبر أول نسخة تُقام في قارة آسيا التي تم أُقيمت عام 2020، وتم عقد شراكة مع داكار، يمتد إلى 10 سنوات، وأُقيم أول سباق في المملكة خلال الفترة من 5 حتى 17 يناير 2019.

وانطلق داكار السعودية 2021، الأسبوع الماضي وسيستمر وحتى 15 يناير، ويضم السباق جوانب تقنية أكثر، ويتحدى المشاركون لخوض المنافسات بين الكثبان الرملية منذ اليوم اﻷول وحتى اﻷخير، وستكون هناك أماكن مختلفة وتحديات أصعب.

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