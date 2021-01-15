حامد البلوي يكشف تفاصيل ما قاله قبل نيله بطاقة صفراء

المواطن - محمد سمعه

كشف حامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الاتحاد عن تفاصيل ما قاله للحكم المساعد، وذلك قبل حصوله على بطاقة صفراء من الحكم فيصل البلوي حكم لقاء أبها.

حامد البلوي يكشف تفاصيل محادثة القرني والحكم المساعد

وتحدث البلوي لـ برنامج الدوري مع وليد قائلًا: “وجدت الحكم المساعد الأول يتحدث مع فواز القرني، والأخير جالس فوق في المدرجات، فقلت للحكم المساعد أن يهدأ قليلًا عليه ويتحدث معه بلطف، وفوجئت بأن الحكم المساعد استدعى الحكم فيصل البلوي الذي منحني بطاقة صفراء”.

البلوي ينتقد لجنة التحكيم !

وتابع البلوي: “أقسم بمن رفع السماء، الحكم سامي الجريس في لقاء ضمك ذهب إلى تقنية الفيديو وتشاور مع حكم الغرفة وقال له بأن يحسبها ركلة جزاء للاتحاد أو لا، وسبق وأن أرسلنا شكوى للجنة التحكيم بعد مباراة الرائد، لنُبدي اعتراضنا على أخطاء التحكيم، ليرسلوا لنا جواب شكر !، ما هذا الذي يحدث”.

وأضاف حامد البلوي: ” سأكون صريحًا كنت خائفًا من تعيين شكري الحنفوش كحكم رابع في لقاء الاتحاد والشباب في البطولة العربية، وما كنت خائفًا منه حدث، وجوده تسبب لنا في مشاكل أبرزها غياب أحمد حجازي عن نهائي البطولة العربية”.

وتابع البلوي: ” الخسارة من أبها لن تعيقنا عما هو مقبل، وسنتعلم من هذه الهزيمة”.

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