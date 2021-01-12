حجازي: المولد والفرج مميزان.. وكنت أستمتع بفترة الاتحاد الذهبية

المواطن - مروة نبيل

أعرب المدافع المصري الدولي أحمد حجازي عن سعادته بالتواجد في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مشيدًا في الوقت ذاته بأداء اللاعبين هذا الموسم.

حجازي يشيد بـ فهد المولد وسلمان الفرج:

وقال أحمد حجازي في برنامج “الدوري مع وليد”: إنه لم يكن مشجعًا لنادي الاتحاد قبل الاحتراف في صفوفه، إلا أنه كانت يُتابعه ويستمتع بفترة العميد الذهبية في بداية الألفينات، والجميع كان يحب مشاهدة مبارياته.

وبسؤاله عن اللاعبين السعوديين والأجانب الذين جذبوا انتباهه، علق مدافع المنتخب المصري قائلًا: “فهد المولد في نادي الاتحاد، وقائد فريق الهلال سلمان الفرج، أما الأجانب فهم؛ ثلاثي العميد، مارسيلو غروهي، غاري رودريغيز ورومارينيو”.

وتابع أحمد حجازي قائلًا: “مباراتنا أمام الشباب في البطولة العربية كانت الأصعب، وفريقنا قادر على تحقيق اللقب، ولكن الآن لدينا مواجهة مهمة أمام فريق أبها، وهي ما نفكر به في الوقت الحالي”.

الاتحاد في دوري محمد بن سلمان:

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قد نجح في الفوز على ضمك في الجولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويستعد لمواجهة أبها، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ13.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 21 نقطة من الفوز في 5 مباريات، والتعادل 6 مرات، وخسارة لقاء واحد.

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