حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 39

المواطن - الرياض

أعلن حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية للدورة 39 (شهر فبراير 2021).

وقال البرنامج عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس، إنه يمكن التحقق من الأهلية والدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: هنا.

ضوابط حساب المواطن :

وكان برنامج حساب المواطن قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة ( 28 ) من شهر مارس لعام 2020م.

شارك الخبر