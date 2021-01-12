حساب المواطن يوضح طريقة تعديل دخل الزوجة بعد ترك عملها

المواطن - الرياض

أوضح برنامج حساب المواطن، طريقة وخطوات تعديل دخل الزوجة حال تركها العمل.

وقال البرنامج في تغريدة عبر حساب خدمة المستفيدين: إنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات، يجب التوجه للبوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن وتحديث تلك البيانات من خلال الخطوات التالية:

أولًا الذهاب إلى أيقونة “تفاصيل الطلب – بيانات التابعين” وتعديل الحالة إلى “لا توجد وظيفة” ثم حفظ البيانات.

ثانيًا يتم الانتقال إلى أيقونة “الإفصاح عن الدخل” وحذف الدخل المسجل للتابع، ثم الضغط على زر حفظ.

تفاصيل الدعم مخصص يناير

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والثلاثين 10.7 ملايين مستفيد.

وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة حوالي 15 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 88 مليار ريال منها 653 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

متوسط دعم الأسرة الواحدة

وقال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني: إن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1047 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 92% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 185 ألف مستفيد، مشكلين 8% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 93% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 7% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43% وشكل الذكـور المستقلين 57%، موضحًا أن 86% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 14% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

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