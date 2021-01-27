حسم مصير مايكون من المشاركة في السوبر رسميًّا

المواطن - محمد سمعه

حُسم مصير اللاعب البرازيلي مايكون، مدافع نادي النصر، حول المشاركة في مباراة كأس السوبر السعودي ضد نادي الهلال يوم السبت المقبل، وذلك بعد أن فسخ عقده مع العالمي مؤخرًا.

وكان المدافع البرازيلي قد غاب عن مران النصر، أمس الثلاثاء، بدون الحصول على إذن، قبل أن يفاجئ الإدارة بخطاب رسمي يبلّغهم فيه بفسخ عقده؛ لعدم تسلّمه أكثر من 3 رواتب شهرية.

وأوضح البرازيلي ريناتو وكيل أعمال لاعب النصر، خلال تصريحاته لـ صحيفة “الرياضية” أن المدافع البرازيلي لن يلعب مع النصر مجددًا ولن يشارك في مباراة السوبر السعودي يوم السبت.

سبب اتجاه المدافع البرازيلي لفسخ العقد:

وأكد ريناتو على أنه تواصل مع إدارة النصر قبل 20 يومًا من الآن وطالبهم بضرورة دفع 6 ملايين و 900 ألف ريال قبل أن يُقرر اللاعب البرازيلي فسخ العقد بسبب عدم الرد على طلبه وطلب وكيل أعماله.

وأشار ريناتو إلى أنه يتواصل حاليًّا مع إدارة صفوان السويكت من أجل إقرار حل مؤقت يسمح بدفع 3 ملايين و450 ألف ريال ثم يتم الاتفاق فيما بعد على كيفية سداد باقي المبلغ بحسب الصحيفة.

ما فعله مايكون مع النصر غير قانوني:

وفي وقت سابق، أبدى القانوني الرياضي والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أحمد الأمير، رأيه في موقف البرازيلي مايكون بعدما أرسل خطابًا بفسخ عقده مع النصر.

وعلق أحمد الأمير عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “لو فرضنا صحة الأخبار بتقديم مايكون لخطاب يطالب فيه برواتب 3 أشهر متأخرة”.

وتابع الخبير القانوني: “فقانونيًّا لا يحق للاعب فسخ أو إنهاء عقده مع النصر إلا بعد مرور 15 يومًا من تاريخ الأمس 26/ 01/ 2021 بشرط عدم تسليم النصر لرواتب اللاعب خلال هذه الـ15 يومًا”.

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