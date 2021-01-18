حسن معاذ ينضم إلى العين رسميًّا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي العين، قبل قليل، عن تعاقده رسميًّا مع حسن معاذ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

حسن معاذ عيناويًّا:

ونشر حساب نادي العين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للاعبه الجديد صاحب الـ34 عامًا، وعلق قائلًا: “حسن معاذ عيناويًّا مرحبًا هيل عد السيل في نادي العين”، ولم يكشف مدة التعاقد.

ويملك حسن معاذ خبرة كبيرة، حيث بدأ مسيرته في صفوف الشباب ومنه إلى الفيحاء ثم الاتحاد قبل أن يعود إلى الليوث مرة أخرى، وانتهى تعاقده بنهاية الموسم الماضي، ولم ينضم إلى أي نادٍ منذ ذلك الوقت قبل التوقيع مع العين اليوم.

العين في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين لمواجهة نظيره الاتحاد، مساء يوم غد الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين المركز الـ15 وقبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط، فيما يقع الاتحاد في المركز الخامس برصيد 21 نقطة.

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