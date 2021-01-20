حفل تنصيب جو بايدن متى يحدث وماذا تتوقع ؟

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

سيكون حفل تنصيب جو بايدن اليوم مختلفًا تمامًا عن أي مراسم شهدتها واشنطن العاصمة من قبل، بحسب وكالة أنباء الأسوشيتد برس.

وقال التقرير: إن لحظة قسم جو بايدن لتولي المنصب هي الجزء الأساسي الوحيد من اليوم، حيث ينص الدستور على وجوب أن يقسم الرئيس قسمًا عبارة عن 35 كلمة.

خطاب جو بايدن في حفل التنصيب

وسيؤدي الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن، القسم أمام رئيس القضاة جون روبرتس، أما النائبة كامالا هاريس، أول امرأة تتولى منصب نائب الرئيس، وأول شخص من أصول ملونة يتولى هذا المنصب، ستؤدي اليمين أمام القاضية سونيا سوتومايور، أول قاضية من أصل إسباني لاتيني في المحكمة العليا.

وسيبدأ الحفل في الساعة 11 صباحًا في واشنطن (7 مساءً بتوقيت الرياض)، وسيؤدي بايدن اليمين في الـ 5 بتوقيت غرينتش (8 بتوقيت الرياض)، وبعد ذلك، سيلقي بايدن خطابًا، عادة ما يكون مصممًا لتحديد النغمة والسياسات التي ستتبعها الإدارة الجديدة.

وموضوع بايدن هو أمريكا المتحدة، وبالمقارنة فقد كان موضوع الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، أمريكا أولًا ولنجعل أمريكا عظيمة مجددًا.

ولن تكون هناك حشود كالمعتاد بسبب وباء كوفيد، لكن تم تثبيت نحو 200 ألف علم أمريكي صغير للولايات والأقاليم لتمثيل الحشود والأفراد الذين لن يمكنهم الحضور.

نائب الرئيس ترامب ضمن حضور حفل تنصيب بايدن

ومن المتوقع أن يحضر نائب الرئيس ترامب، مايك بنس، ومعظم أعضاء الكونجرس، حفل التنصيب، وهو بذلك لن يتمكن من حضور حفل وداع دونالد ترامب في قاعدة أندروز المشتركة المقرر إقامتها في وقت قريب من موعد تنصيب بايدن.

ومن المتوقع أيضًا أن يحضر الرؤساء السابقون باراك أوباما وجورج دبليو بوش وبيل كلينتون والسيدات الأوائل السابقات ميشيل أوباما ولورا بوش وهيلاري كلينتون.

وستقام مراسم تقليدية يتفقد فيها القائد العام الجديد قواته، لكن المشاركين سوف يتبعون إجراءات التباعد الاجتماعي لردع انتشار الفيروس، ولن يكون هناك غداء تقليدي للكونغرس.

وسيشارك بايدن وهاريس والرؤساء السابقون وشركاؤهم بعد ذلك في مراسم وضع إكليل من الزهور في مقبرة أرلينغتون الوطنية بمقبرة الجندي المجهول.

وبعد ذلك، تم تقليص العرض الافتتاحي التقليدي أسفل شارع بنسلفانيا إلى البيت وسيقدم الممثل توم هانكس الاحتفال التلفزيوني الخاص لمدة 90 دقيقة.

شارك الخبر