حقيقة اقتراب حارس الاتحاد من فلامنجو البرازيلي

المواطن - محمد سمعه

تحدثت تقارير صحفية برازيلية عن حقيقة اقتراب الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي حارس الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، من الانضمام لنادي فلامنجو البرازيلي خلال الفترة المقبلة.

ويُقدم غروهي مستويات مميزة مع العميد منذ الانضمام له في يناير 2019 قادمًا من نادي غريميو البرازيلي، حيث يحتل العميد حاليًا المركز الرابع في جدول ترتيب دوري المحترفين كما تأهل لنهائي البطولة العربية بعد إقصاء الشباب.

حارس الاتحاد لن يذهب إلى فلامنجو

وحسمت صحيفة bolavip البرازيلية الأمر حيث أكدت أن غروهي خارج حسابات نادي فلامنجو خلال الفترة المقبلة.

وسيكون من الصعب على العميد التفريط في غروهي المرتبط بعقد مع الفريق ينتهي في عام 2022.

العميد يسير بصورة جيدة دوريًا وفي كأس الملك

يذكر أن غروهي لعب مع نادي الاتحاد 13 مباراة في الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين بالموسم الحالي واستقبل 10 أهداف فقط وحافظ على نظافة شباكه في خمس مباريات.

وكان العميد فاز على نادي ضمك أول أمس السبت بالجولة الثانية عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بهدف دون رد سجله اللاعب عبدالرحمن العبود.

كما تأهل الاتحاد إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على نادي الوحدة بثلاثية دون رد.

شارك الخبر