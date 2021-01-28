حقيقة مشاركة عبدالله الحمدان مع الهلال بـ السوبر السعودي

المواطن - محمد سمعه

حسم غرم العمري، الناقد الرياضي ووكيل اللاعبين، الجدل حول إمكانية مشاركة عبدالله الحمدان في السوبر السعودي بعد غد السبت ضد النصر.

الحمدان لا يزال شبابيًّا:

وقال العمري في برنامج “الدوري مع وليد”: “الحمدان لا زال شبابيًّا ولا يستطيع المشاركة مع الهلال بالسوبر السعودي، هو مُلزم بإنهاء الـ6 أشهر مع الشباب ثم الانضمام للهلال”.

من ناحية أخرى، يبدو أن نادي الهلال لن يكتفي فقط بضم المهاجم عبدالله الحمدان من نادي الشباب، حيث تُوجد صفقتان بالوقت الحالي على رادار أزرق العاصمة قبل نهاية فترة انتقالات يناير.

عبدالله الحمدان هلالي لمدة 5 مواسم:

وكان الحساب الرسمي لـ أزرق العاصمة أعلن أول أمس الثلاثاء عن انضمام لاعب الشباب للفريق الهلالي لمدة 5 مواسم بدءًا من موسم 2021/ 2022.

وبالطبع ستوجه الإدارة الهلالية أنظارها نحو التعاقد مع البرازيلي أليكس تيكسيرا لاعب فريق جيانغسو سوننج الصيني سابقًا واللاعب محمد قاسم ظهير أيسر الفيصلي.

ويرغب الهلال في تنشيط الجبهة الهجومية بضم تيكسيرا مع سالم الدوسري وصالح الشهري والفرنسي بافيتيمبي غوميز، إضافة لتدعيم مركز الجبهة اليسرى بلاعب جيد يكون بديلًا للنجم ياسر الشهراني.

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