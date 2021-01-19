حكام الجولة الـ14 من دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي ستُقام اليوم وغدًا الأربعاء.

دوري محمد بن سلمان

وتنطلق مباريات اليوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بمواجهة الرائد ضد الاتفاق، ويُديرها شكري الحنفوش ويُساعده هشام الرفاعي وعلي العلي، والحكم الرابع سامي الجريس، وعبدالله الشهري حكمًا لتقنية الفيديو، ويُساعده بدر الشمراني.

ويُدير محمد القرني مباراة العين ضد الاتحاد، ويُساعده فيصل القحطاني وخالد الجهني، وخالد الطريس حكمًا لتقنية الفيديو، ويُعاونه عادل شراحيلي، ويقود تركي الخضير لقاء القادسية والفتح، ويُعاونه خلف الشمري وعماد عسكر، والحكم الرابع ممدوح آل شهدان، وحكم الفيديو رائد الزهراني، ويُساعده عيسى الخيبري.

ويقود أحمد الرميخاني مباراة الشباب ضد الفيصلي ويُساعده ياسر السلطان وأحمد العتيق، وحكم رابع محمد البريدي، وحكم الفيديو عبدالله الحربي، ويُعاونه سعد السبيعي، ويُدير مواجهة الأهلي وأبها محمد الحربي، ويُساعده عمر الجمل ومحمد العرمطي، ومحمد السماعيل حكمًا رابعًا، وخالد صلوي حكمًا للفيديو، ويُعاونه مؤيد المسجن.

3 مباريات غدًا في ختام الجولة الـ14

وتُستكمل منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم غد الأربعاء، بـ3 مواجهات، ويُدير مباراة ضمك ضد الباطن، الحكم محمد الهويس، ويُساعده فهد العمري ومحمد الشهري، ورائد الزهراني حكمًا رابعًا، وسلطان الحربي حكمًا لتقنية الفيديو، ويُساعده محمد الحنفوش.

وسيكون فيصل البلوي حكمًا لمباراة الهلال ضد التعاون، ويُساعده محمد العبكري ومحمد وزي، والحكم الرابع سلطان العبكري، ومحمد السماعيل حكمًا لتقنية الفيديو، ويُعاونه مفرح آل حسن، ويُدير ماجد الشمراني لقاء النصر والوحدة، ويُساعده عبدالرحيم الشمري وإبراهيم الدخيل، ومحمد البريدي الحكم الرابع، وأحمد الرميخاني حكم الفيديو، ويُعاونه ياسر السلطان.

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