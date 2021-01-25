حكام مباريات اليوم بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم الاثنين بالجولة الـ15 ضمن منافسات دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/2021.

وسيدير الحكم ماجد الشمراني لقاء التعاون وضمك وسيعاونه كل من خلف الشمري وعيسى الخيبري بينما سيكون خالد الجهني حكمًا رابعًا ومحمد البريدي حكمًا لتقنية الفيديو ومحمد الحنفوش كمساعد لحكم الفيديو.

أما الحكم رائد الزهراني فسيدير مباراة الهلال والفيصلي وسيعاونه كل من فهد العمري وعماد عسكر وسيكون عبدالله الخربوش حكمًا رابعًا أما محمد الهويش فسيكون حكمًا للفيديو وسيكون محمد العرمطي مساعد لحكم الفيديو.

أما الحكم فيصل البلوي فسيدير لقاء الوحدة والشباب وسيعاونه كل من مؤيد المسجن وهشام الرفاعي بينما سيكون ممدوح الشهدان حكمًا رابعًا وسيكون محمد السماعيل حكم فيديو أما محمد الشهري فسيكون مساعد لحكم الفيديو.

موعد مباريات اليوم بـ دوري محمد بن سلمان

وستكون المواجهة الأولى بين فريقي التعاون وضمك حيث تنطلق في تمام الرابعة إلا ثلث عصرًا على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

أما المباراة الثانية فسوف تكون بين فريقي الفيصلي والهلال وتنطلق في تمام الساعة السادسة والربع مساءً على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وتُختتم مباريات اليوم بلقاء الوحدة والشباب في تمام السابعة إلا ربع مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

سبب تأجيل لقاء الباطن والعين

وكانت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين قررت تأجيل مباراة الباطن والعين في دوري محمد بن سلمان التي كان مقرر إقامتها اليوم الاثنين، لتُقام غدًا الثلاثاء في ختام منافسات الجولة الخامسة عشرة.

وجاء تأجيل المباراة وذلك بسبب عدم قدرة فريق العين على السفر من الباحة إلى حفر الباطن بسبب أزمة طيران، جعلت الفريق يتأخر في الوصول لمدينة حفر الباطن.

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