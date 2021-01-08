حكام مباريات اليوم في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حكام مباريات اليوم

وتنطلق مباريات اليوم عند الساعة 3:20 عصرًا بمواجهة الباطن ضد الهلال، ويديرها أحمد الرميخاني، ويساعده خلف الشمري ومؤيد المسجن، والحكم الرابع عبدالله العويدان، وسيكون فيصل البلوي حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده محمد وزي.

وقبل مباراة الباطن ضد الهلال اليوم، ينفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة، فيما يقع الفريق السماوي في المركز الـ13 برصيد 11 نقطة.

ويدير عبدالله الحربي مباراة القادسية ضد الأهلي اليوم، ويساعده ياسر السلطان وسعد السبيعي، وسيكون محمد السماعيل حكمًا رابعًا، وخالد الجهني حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده إبراهيم الدخيل.

ويتواجد النادي الأهلي في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 22 نقطة، فيما يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية المركز العاشر برصيد 14 نقطة.

النصر ضد العين

وتُختتم مباريات اليوم بمواجهة النصر ضد العين عند الساعة 7:55 مساءً، ويدير اللقاء محمد الحربي، ويساعده هشام الرفاعي ومحمد العرمطي، والحكم الرابع محمد البريدي، وحكم الفيديو تركي الخضير، ويساعده عماد عسكر.

ويقع العالمي في المركز الـ14 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 11 نقطة قبل مباراة النصر ضد العين، فيما يحتل الفريق العيناوي المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 10 نقاط.

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