حكام مباريات اليوم في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

دوري محمد بن سلمان

وتنطلق مباريات اليوم عند الساعة 3:30 عصرًا بمواجهة الفيصلي ضد القادسية، ويدير اللقاء شكري الحنفوش، ويُساعده عبدالرحيم الشمري وسعد الشبرمي، والحكم الرابع ممدوح آل شهدان، وحكم الفيديو محمد الهويش، ويُساعده إبراهيم الدخيل.

ويقود مباراة العين ضد الشباب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سلطان الحربي، ويُساعده محمد العبكري ومؤيد المسجن، وسيكون سلطان العكيري حكمًا رابعًا، ومحمد السماعيل حكمًا لتقنية الفيديو، ويُساعده محمد وزي.

ويُدير مباراة الاتفاق ضد الباطن اليوم على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، خالد صلوي، ويُساعده فيصل القحطاني ومفرح آل حسن، ومحمد القرني حكمًا رابعًا، وسيكون عبدالله الشهري حكمًا لتقنية الفيديو، ويُساعده محمد العرمطي.

ومن المقرر أن يدير طاقم تحكيم سويسري مباراة الفتح ضد التعاون اليوم بقيادة ساندرو شيرير، ويُساعده بكيم زوجاي وجوناس إيرني، وسيكون أحمد الرميخاني حكمًا رابعًا، وفيداي سان حكمًا لتقنية الفيديو، ويُساعده فهد العمري.

الاتحاد ضد أبها

ويتولى الحكم فيصل البلوي إدارة مباراة الاتحاد ضد أبها في ختام مباريات اليوم، ويُساعده ياسر السلطان ومحمد الحنفوش، ومحمد الدقاش حكمًا رابعًا، وسيكون تركي الخضير حكمًا لتقنية الفيديو، ويُساعده عماد عسكر.

وقبل مباراة الاتحاد ضد أبها اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعميد المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 21 نقطة، فيما يقع الفريق الأبهاوي في المركز الثامن برصيد 17 نقطة.

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