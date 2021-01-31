حكام مباريات اليوم في دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم الأحد بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة.

أسماء حكام مباريات اليوم بـ دوري محمد بن سلمان

وسيقود الحكم محمد السماعيل مباراة الرائد وضمك وسيعاونه كل من محمد العبكري وسعد السبيعي بينما سيكون رائد الزهراني حكمًا رابعًا وسيكون سلطان الحربي حكمًا للفيديو وسيعاونه عماد عسكر.

أما الحكم خالد الجهني فسوف يدير مباراة الوحدة والقادسية وسيعاونه كل من محمد العرمطي وفهد العمري بينما سيكون أحمد الرميكاني حكمًا رابعًا ومحمد الحربي حكم فيديو ومحمد وزي مساعدًا لحكم الفيديو.

وسيتولى الحكم عبدالله الحربي إدارة مباراة الأهلي والباطن وسيعاونه كل من فيصل القحطاني ومؤيد المسجن، بينما سيكون فيصل البلوي حكم الفيديو وسيعاونه عيسى الخيبري.

نتائج مباريات أمس السبت

وكانت مباريات الجولة السادسة عشرة من دوري المحترفين انطلقت أمس السبت بـ 3 مواجهات، حيث تعادل الفيصلي مع التعاون وخسر أبها أمام الشباب بثلاثية مقابل هدفين، بينما فاز الاتفاق على الاتحاد بثنائية دون رد.

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