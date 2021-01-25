وكان محمد حامد سالم، أقام دعوى بحجب الروابط التي تحمل الفيلم المسيء للرسول أو أية مقاطع تتضمن الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم وحصل على حكم من المحكمة في شقها المستعجل، لكن المجلس الأعلى للإعلام امتنع عن التنفيذ وتم الطعن على الحكم.

وقال مقيم الدعوى إنه حال تقدم الخصوم بطعون على الحكم، سيتم نظرها من جديد، كما حدث في الشق المستعجل، مشيرًا إلى أن حكم الإدارية العليا سيكون نهائيًا وباتًا في القضية، وواجب النفاذ باعتبار أنه لا يتم الطعن عليه أمام أية جهة قضائية أخرى.

حكم سابق دون تنفيذ

وأكد سالم، أنه “حصل على حكم سابق في الدعوى في شقها المستعجل بحجب موقع يوتيوب داخل مصر لمدة شهر، وتم تأييد الحكم من المحكمة الإدارية العليا، وبجلسة اليوم قضت المحكمة في شق الموضوع بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن غلق يوتيوب، وحجب الروابط الإلكترونية المحملة على الموقع الإلكتروني يوتيوب داخل مصر، والتي يُعرض عليها الفيلم المسيء للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم”.

وبحسب موقع مصراوي طالبت الدعوى، بحجب جميع المواقع التي تعرض فيديوهات مسيئة للرسول والدين الإسلامي، تجنبًا لحدوث فتن طائفية وأعمال عنف بين المواطنين.