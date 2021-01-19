حل مشكلة ظهور رسالة عدم توفر الخدمة لمستفيدي أبشر

المواطن - الرياض

أوضحت منصة أبشر ، طريقة حل مشكلة رسالة “عدم توفر الخدمة”، التي تظهر لبعض المستفيدين.

ودعت منصة أبشر من يواجه تلك المشكلة إلى التواصل معها عبر الخاص وتزويدها ببيانات تشمل: “الاسم، ورقم الهوية، ورقم للتواصل، وتفاصيل المشكلة”.

وأشارت منصة أبشر إلى أن الخطوة التالية تتمثل في إرسال كلمة “دعم فني” أو اختيارها من القائمة في الرسائل الخاصة واختيار معلومة بطلب موظف عبر المجيب الآلي.

تحميل تطبيق أبشر أفراد

وفي وقت سابق، أكدت الأحوال المدنية أنه يمكن الآن تحميل تطبيق (أبشر أفراد) الجديد؛ للاستفادة من الهوية الرقمية من خلال الروابط التالية:

روابط التحميل:

– عبر هواتف أبل (https://bit.ly/3omnGP3).

– عبر هواتف أندرويد (https://bit.ly/35g5xem).

هوية مقيم:

في سياق متصل، أعلنت المديرية العامة للجوازات، إطلاق النسخة الرقمية من هوية مقيم وأصبحت متاحة على تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني “أبشر أفراد” تحت مسمى “هوية مقيم الرقمية”، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني.

مزايا هوية مقيم

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية، النقيب ناصر بن مسلط العتيبي، أن هوية مقيم الرقمية ستسهل عملية التحقق من هوية حامليها من المقيمين في حال عدم حملهم أصل الهوية من خلال تمكين المستفيد من استعراض بيانات الهوية بصورة إلكترونية عبر تطبيق “أبشر أفراد” من خلال رمز الاستجابة السريعة المتغير (QR Code)، مع إمكانية تنزيل نسخة منها على جهاز الهاتف الذكي للاستفادة منها دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.

وأكد أن هوية مقيم الرقمية ستكون نقطة تحول في تطوير عملية التحول الرقمي والتعاملات الإلكترونية للأفراد مع القطاعات ذات العلاقة في منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر أفراد”.

أبشر للتوظيف

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