حل وحيد أمام النصر بعد أزمة صفقة مشاريبوف

المواطن - محمد سمعه

دخل نادي النصر في أزمة مؤخرًا، وذلك بسبب صفقة الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف حيث تفاوض العالمي معه وتعاقد معه ولكن لم يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة لعدم حصول النصر على شهادة الكفاءة المالية.

وكانت لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة أقرت بأن النصر لم يكن من ضمن الفرق الحاصلة على شهادة الكفاءة المالية بسبب وجود مديونيات عليه، مما جعل انضمام اللاعب الأوزبكي للنصر يتعطل.

النصر طلب فسخ العقد ووكيل مشاريبوف رفض

وطلب وكيل اللاعب الأوزبكي من إدارة النصر حسم مصير الصفقة خاصة أن موكله لديه عروض، لكن إدارة النصر لم تحسم الأمور، ثم بعد ذلك طلبت الإدارة النصراوية فسخ العقد بينها وبين اللاعب عبر وكيله وهو ما رفضه الأخير وفقًا لـ “جول”.

وأضاف “جول” أن اللاعب ينتظر حاليًا في مدينة دبي الإماراتية لمعرفة مصير الصفقة.

وسيكون الحل الأمثل أمام إدارة النصر لإنهاء أزمة صفقة مشاريبوف هو إعطاء وعد للاعب الأوزبكي ووكيله بأن مسألة الشهادة المالية ستُحل سريعًا أو منحه وعداً بضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حيث ستكون الفترة كافية أمام النصر للحصول على الشهادة بعد سداد كافة التزاماته المالية، خاصة أن عدم الحصول على الشهادة يضع عائقًا أمام النصر لقيد الصفقات الجديدة.

العالمي ضم اللاعب الأوزبكي بديلًا لمدافعه الكوري

وكان النصر تعاقد مع اللاعب مشاريبوف صاحب الـ27 سنة من باختاكور الأوزبكي ليكون بديلًا للمدافع الكوري الجنوبي كيم جين سو المصاب.

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