حمدالله قد يضع مدرب النصر في ورطة قبل مواجهة الهلال

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم نادي النصر، قد يُسبب ورطة للمدرب ألين هورفات مدرب العالمي، وذلك قبل مواجهة الهلال يوم السبت المقبل في بطولة كأس السوبر السعودي.

انتقادات عديدة من جماهير النصر لـ حمدالله:

وكان اللاعب المغربي سافر إلى المغرب مؤخرًا من أجل استكمال برنامجه العلاجي وفقًا لـ”الرياضية”، حيث انتقد الجمهور النصراوي سفره إلى بلاده في وقت يحتاجه فيه النصر من أجل المباريات المقبلة ضد الاتحاد في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وضد نادي الهلال في بطولة كأس السوبر.

ورغم أن تقارير صحفية تحدثت عن جاهزية اللاعب المغربي لمواجهة الهلال، فقد يورط اللاعب مدربه هورفات إذا شارك ضد الهلال ولم يكن في أفضل جاهزية له خاصة أن خسارة النصر للقب السوبر السعودي قد يؤدي لمشاكل النادي في غنى عنها، بسبب البداية السيئة التي حققها الفريق منذ بداية الموسم في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سبب ذهاب حمدالله لنادي أولمبيك آسفي:

وكانت تقارير صحفية مغربية قالت مؤخرًا: إن حمدالله ذهب لناديه أولمبيك آسفي المغربي الذي تدرج بين فئاته السنية من أجل شرح خبراته في كرة القدم للاعبين في النادي عن طريق إلقاء محاضرة عليهم.

يذكر أن النصر يستعد لمواجهة الاتحاد بعد غد الأحد في الجولة الـ15 من دوري المحترفين على ملعب الشرائع في مكة المكرمة.

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