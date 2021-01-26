حمدالله والغنام في تشكيلة أبطال آسيا المثالية 2020

المواطن - مروة نبيل

تواجد ثنائي النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله وسلطان الغنام في التشكيلة المثالية لمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020، والتي توج فريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بلقبها.

تشكيلة دوري أبطال آسيا المثالية

وكشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، عن التشكيلة المثالية لبطولة دوري أبطال آسيا 2020، بعد تصويت الجمهور الذي استمر على مدار شهر، وذلك بحسب إحصائيات التحليل الرقمي للاعبين في المباريات.

وضمت التشكيلة المثالية في دوري أبطال آسيا 2020، 6 لاعبين من بيرسبوليس الإيراني، وهم؛ حامد لاك، شجاعي خليل زاده، حسين كاناني، سعيد آغاني، بشار رسن ومهدي عبدي قارا، ثنائي يوكوهاما الياباني، تيروهيتو ناكاجاوا وتاكويا كيدا، ونجم أولسان هيونداي، جونيور تيجراو، بجانب ثنائي النصر حمدالله والغنام.

أبرز أرقام حمدالله والغنام

وتحدث الاتحاد الآسيوي عن المهاجم المغربي، قائلًا: “قدم النصر مسيرة رائعة انتهت في قبل نهائي منطقة الغرب، ولم يكن هناك شك في أن عبدالرزاق حمدالله كان مؤثرًا بشكل واضح في البطولة، حيث سجل 7 أهداف، وقدم تمريرة حاسمة واحدة، قام بـ30 محاولة تسديد”.

وعلق على مستوى الظهير الأيمن للأصفر، قائلًا: “حصل سلطان الغنام على 67.5% من أصوات القراء، وذلك بعد العروض المميزة التي ساهم من خلالها في تأهل نادي النصر للدور قبل النهائي، حيث قدم 4 تمريرات حاسمة، وصنع 12 فرصة، ونجح في قطع الكرة 19 مرة”.

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