حمدالله يُنافس على أفضل لاعب في آسيا 2020

المواطن - مروة نبيل

يُنافس نجم نادي النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله على جائزة أفضل لاعب في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، والتي نجح فريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي في التتويج بلقبها.

قائمة اللاعبين المرشحين للأفضل

وكشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا 2020، وضمت بجانب عبدالرزاق كلًا من؛ زميله في النصر، سلطان الغنام، ونجم نادي باختاكور، جلال الدين ماشاريبوف.

ويتواجد في القائمة أيضًا؛ كيم مين سون “سامسونج بلو وينجز”، ثنائي فيسيل كوبي، أندريس إنيستا وكيوجو فوروهاشي، ثنائي فريق بكين، جوناثان فيير وريناتو أوجوستو، ثلاثي بيرسبوليس الإيراني، شجاعي خليل زادة، بشار رسن وحامد لاك، رباعي أولسان هيونداي، جونيو نيجراو، بيورن يونسن، يون بيت جارام وجو هوك.

عبدالرزاق حمدالله هداف آسيا 2020

وأشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في تقريره عبر موقعه الإلكتروني الرسمي بقدرات النجم النصراوي، وقال: “فاز المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله بجائزة هداف دوري أبطال آسيا 2020 بعدما سجل 7 أهداف”.

وتابع الاتحاد القاري حديثه عن المهاجم المغربي قائلًا: “وأكد حمدالله من جديد قدراته الرائعة أمام المرمى، حيث جاءت أهدافه في سبع مباريات، وساهم في بلوغ النصر للدور قبل النهائي”.

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